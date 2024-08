Hückelhoven (ots) - Am Montag, 12. August, gegen 3 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in den umzäunten Außenbereich eines Sportgeschäftes an der Straße Am Landabsatz ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen drei Zelte sowie ein Kajak. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und wertet nun Videoaufzeichnungen der Tat aus. Rückfragen bitte an: ...

