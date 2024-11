POL-NB: Betrunkener bepöbelt Passanten und beschäftigt Polizei

Schloss Grubenhagen (ots) - Ein Bus mit 18 Schülern an Bord ist gestern Nachmittag in Schloss Grubenhagen in einem Baustellenbereich in einen Graben gerutscht. Der vordere Teil des Busses kippte dadurch mit beiden Rädern leicht an und hing in der Luft. Gegen 15 Uhr ging die erste Meldung dazu beim Notruf ein und die Warener Beamten machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort. Einige Schüler klagten unter anderem in ...

mehr