Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Kieler Woche 2024 - Die Bundespolizei See öffnet die Gangway

Neustadt (ots)

Für alle Besucher der diesjährigen Kieler Woche öffnet des Einsatzschiff der Bundespolizei See BP 84 "Neustadt" wieder seine Türen. Für alle Seh-Leute besteht die Möglichkeit am 22. und 23.06. im Marinestützpunkt Kiel Wik und vom 25.-27.06. am Bahnhofskai in der Hörn das Einsatzschiff in der Zeit von 10:00 - 17:00 Uhr zu besichtigen. Die "Neustadt" ist das neuste Einsatzschiff des Typs 86 (der sog. Potsdam-Klasse) der Bundepolizeiflotte, wurde im Juni 2023 in Dienst gestellt und wird überwiegend in Ost- und Nordsee eingesetzt. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, sich umfassend über die Aufgaben der Bundespolizei auf See zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, ist herzlich eingeladen an Bord zu kommen.

