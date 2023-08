Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Spendenstand der Bundespolizei zum 12.Tag der Küstenwache bringt 7002 Euro ein

Neustadt (ots)

Am 15. Und 16. Juli hat der 12. Tag der Küstenwache in Neustadt in Holstein stattgefunden, die größte öffentlichkeitswirksame Veranstaltung der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein, gemeinsam mit der Tourismus-Agentur-Lübecker Bucht. Jede Besucherin und jeder Besucher hatte die Möglichkeit, unser neues Einsatzschiff, die NEUSTADT, zu besichtigen. Weiterhin konnte man an Bord des Kontroll- und Streifenbootes BP 63 ALTMARK, des Seenotrettungskreuzers der DGzRS FELIX SAND und auf das Einsatzboot PRIWALL des Zolls gehen . Auch auf dem Segelschiff LISA VON LÜBECK hatte man die Möglichkeit an einer der Ausfahrten teilzunehmen. Viele Einheimische, aber auch Touristen nutzten die Möglichkeit, die Vielfältigkeit dieser Veranstaltung zu erleben. Unser Tombola-Stand und die Kontrollbootfahrten wurden in diesem Jahr besonders gut angenommen. Die Gewinne am Tombola-Stand wurden durch regionale Restaurants, Hotels, Einkaufsmärkte, Wassersport-Stationen, Minigolf-Anlagen, Thermen und auch viele kleine Geschäfte gesponsert. Außerdem erhielten wir durch die aktuelle Verwendungsfortbildung des Maritimen Schulungs- und Trainingszentrums einige Knotentafeln und eine Feuertonne, welche auch verlost wurden. Wir sind beeindruckt davon, wie außergewöhnlich wir in diesem Jahr unterstützt wurden und dass wir am heutigen Tag jeweils EUR 2334 an die "Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V." , "Die Tafel Neustadt in Holstein e.V." und an die Bundespolizeistiftung, Stichwort "Paul", übergeben konnten. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Jeder/ Jedem die / der uns unterstützt und mitgemacht hat.

