Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach vielen Einbrüchen gesucht, Unfälle, Unfallflucht und betrunkene Autofahrer

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckargartach. Zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr, und Donnerstagabend, 21 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre ins Innere der Wohnung in der Memeler Straße und entwendeten eine Spardose mit Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen? Einbrecher verschafften sich am Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Neckargartach. Zwischen 15 Uhr und 18.20 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Sudetenstraße und durchsuchten im Anschluss alle Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mit fast zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mit fast zwei Promille war eine Frau am frühen Samstagmorgen im Heilbronner Straßenverkehr unterwegs. Gegen 1.30 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Opel zwischen Bad Wimpfen und Biberach. Die 55-jährige Fahrerin hielt ihr Fahrzeug kurz darauf in der Finkenbergstraße an. Hier sprach der Zeuge sie an und erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Noch während dem Gespräch schlief die Frau auf dem Fahrersitz ein. Die hinzugerufenen Polizisten weckten die Opel-Fahrerin und führten einen Atemalkoholtest mit ihr durch. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von fast zwei Promille, weshalb die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bad Rappenau-Bonfeld: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Gleich zwei Einfamilienhäuser in Bonfeld wurden am Wochenende Ziel von Einbrechern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern in der Talwiesenstraße und der Treschklinger Straße. Beide Gebäude wurden anschließend durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer hat in der Tatnacht im Bereich der beiden Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Eppingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Vermutlich zwei unbekannte Personen verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Eppingen. Zwischen Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 0.30 Uhr, gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses in der Speyerer Straße ins Innere des Gebäudes. Hier durchsuchten die Unbekannten mehrere Zimmer und flüchteten anschließend unerkannt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Eppingen: Betrunken von der Straße abgekommen

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest einer Verkehrsteilnehmerin am Freitagabend nach einem Verkehrsunfall bei Eppingen an. Gegen 22.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw neben der Bundesstraße 293. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die 67-jährige Fahrerin des VW Golf an, die Abfahrt verpasst zu haben und deshalb mit ihrem Pkw im Grünstreifen gelandet zu sein. Da die Frau stark schwankte und sich immer wieder an ihrem Fahrzeug festhalten musste, führten die Beamten einen Atemalkoholtest mit ihr durch. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille anzeigte, musste die 67-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen am Wochenende die Scheibe eines Fords in Heilbronn auf. Der 53-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte es am Samstagabend, gegen 18 Uhr, in der Christophstraße, auf Höhe der Einmündung zur Goppelstraße, abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 17 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Fahrzeugscheibe eingeschlagen und eine Schlagbohrmaschine der Marke "Hilti" daraus entwendet worden war. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung und versuchter Einbruch - Zeugen gesucht Am Samstag wurden eine Wohnung und ein Einfamilienhaus in Heilbronn Ziel von Einbrechern. Zwischen 10.45 Uhr und 20.15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Balkontüre ins Innere einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sontheimer Straße. Anschließend wurden Schubladen durchwühlt, aber nach erstem Kenntnisstand nichts entwendet. Zwischen 11 Uhr und 20.45 Uhr schlugen Unbekannte die Terrassentüre eines Hauses in der Friedrich-Niethammer-Straße ein, gelangten aber nicht in die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 7.45 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Volvo auf der Rechtsabbiegerspur der Binswanger Straße unterwegs und bog folglich in die Neckarsulmer Straße ein. Hierbei übersah er den dort fahrenden 41-jährigen Rennradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Zweiradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Leingarten: Weitere Einbrüche in Gartenhütten

Auch am vergangenen Wochenende wurden mehrere Gartenhütten in Leingarten Ziel von Einbrechern. In Großgartach, Im Rosenberger, im Gewann Lerchenberg und im Lauffener Weg brachen die Täter mehrere Hütten auf, verursachten Sachschaden von mehreren tausend Euro und entwendeten Gartengeräte und Werkzeug im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Hardthausen a.K. - Kochersteinsfeld: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht Am Freitag wurden gleich drei Wohnhäuser in Kochersteinsfeld Ziel von Einbrechern. Zwischen 17.40 Uhr und 18.45 Uhr hebelten Unbekannte das Wohnzimmerfenster eines Hauses im Kandinskyweg auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort wurden im Anschluss sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Gegen 18.30 Uhr öffneten Einbrecher gewaltsam die Haustüre eines Hauses in der Straße "In den Hofäckern". Vermutlich wurde im Anschluss das Innere nicht betreten, da der Eigentümer zuhause war. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zwischen 16.45 Uhr und 19.15 Uhr gelang es Unbekannten in derselben Straße sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Vermutlich durch das Aufhebeln der Haustüre konnten die Räumlichkeiten betreten und durchsucht werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die Angaben zu den drei Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am Freitag machten sich unbekannte an der Haustüre und einem Fenster eines Wohnhauses in Neckarsulm zu schaffen. Zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr öffneten der oder die Täter auf unbekannte Weise ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Im Hägelich" und versuchten ebenfalls die Haustüre aufzuhebeln. Dies misslang augenscheinlich, da das Innere nicht betreten wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Langenbrettach-Brettach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Auch in Brettach waren am Freitag Einbrecher unterwegs. Zwischen 19 Uhr und 23 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Gartenstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Kleidung sowie Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Wüstenrot: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Wüstenrot und flüchtete anschließend. Zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren zunächst den in der Kroppstraße abgestellten Audi A3 eines 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den VW Touran eines ebenfalls 53-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Beilstein: Zeugen nach Einbruch in drei Häuser gesucht Eine unbekannte Person brach am Sonntag in zwei Häuser in Beilstein ein. Zwischen 16.45 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Haus in der Carl-Benz-Straße, durchsuchte sämtliche Räume und entwendete die Eheringe der Eigentümer. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr wollte ein ebenfalls Unbekannter die kurze Abwesenheit einer Hausbesitzerin in der Beethovenstraße nutzen und hebelte ein Fenster auf. Nachdem der Täter ins Innere gelangt war, wurde er durch die heimkehrende Eigentümerin überrascht und flüchtete aus dem zuvor gewaltsam geöffneten Fenster. Zuvor entwendete er allerdings eine komplette Schublade mit Modeschmuck und einem Ehering von bisher unbekanntem Wert. Bereits am Freitag, zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr, hatte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße "Im Landgraben" verschafft, die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Untergruppenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Untergruppenbach. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Finkenstraße. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Abstatt: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Unbekannte versuchten am Freitag in ein Haus in Abstatt einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Baumannshof", gelangten allerdings nicht ins Innere. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Der Fahrer eines orangenen Pkws mit Heilbronner Kennzeichen verursachte am vergangenen Dienstag in Heilbronn einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 10.45 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf im Saarlandkreisel, vom Krankenhaus kommend in Fahrtrichtung Peter-Bruckmann-Brücke unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur Neckartalstraße touchierte der unbekannte Fahrzeuglenker den Golf der jungen Frau, wechselte im Anschluss den Fahrstreifen von rechts nach links und flüchtete in Richtung Peter-Bruckmann-Brücke. Bei dem Zusammenstoß entstand am Golf ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böck

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell