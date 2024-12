Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mehrere Trunkenheitsfahrten sowie Zeugenaufrufe zu Wohnungseinbrüchen und einer Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Öhringen/Bretzfeld: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht Am Freitagabend im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.55 Uhr wurde in der Ringstraße in Bretzfeld und gegen 18.40 Uhr im Möhriger Feld in Öhringen eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den Wohnhäusern indem Sie ein Fenster und eine Balkontür gewaltsam öffneten. Ersten Angaben zufolge wurde in Bretzfeld lediglich eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Zu möglichem Diebesgut aus dem Möhriger Feld ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Öhringen: Trunkenheitsfahrten

In Öhringen konnten am Wochenende zwei Trunkenheitsfahrten durch die Polizei beendet werden. Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wurde bei einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer in einer Verkehrskontrolle eine Alkoholisierung von mehr als 1,4 Promille festgestellt. Zudem wurde in der darauffolgenden Nacht gegen 2 Uhr ein 23-jähriger Volvo-Fahrer kontrolliert, nachdem er mit seinem Fahrzeug in der Heilbronner Straße an einem Bordstein hängengeblieben war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe und ihre Führerscheine abgeben. Des Weiteren kommt auf sie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Öhringen: Sachbeschädigung an PKW - Wer hat etwas gesehen? Nachdem ein roter Mercedes-Benz mit Öhringer Kennzeichen am Samstag zwischen 19.30 Uhr bis 22 Uhr in Öhringen beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der PKW parkte im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße sowie in der Hunnestraße. An einer der beiden Stellen wurde das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange auf bisher unbekannte Weise beschädigt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

