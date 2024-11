Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (437/2024) Verkäufer abgelenkt - Trickdieb stiehlt mehrere hundert Euro aus Ladenkasse in Hann. Mündener Altstadt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Markt (Altstadt) Mittwoch, 13. November 2024, gegen 12:55 Uhr

HANN.MÜNDEN (ab) - Die Polizei Hann. Münden fahndet nach einem unbekannten Mann, der am gestrigen Mittwoch (13.11.24) bei einem Trickdiebstahl in einem Geschäft in der Hann. Mündener Altstadt (Landkreis Göttingen) nach derzeitigen Informationen mehrere hundert Euro erbeutet hat. Er entkam unerkannt.

Der unbekannte Dieb befand sich in den Mittagstunden in dem Geschäft in unmittelbarer Nähe zum Wochenmarkt und wartete mutmaßlich ab, bis alle anderen Kunden den Laden verlassen hatten und er mit dem Verkäufer alleine war. Gegen 12.55 Uhr trat der Mann schließlich an den Verkaufstresen und lockte den Verkäufer unter einem Vorwand hinter seinem Tresen weg. Die Abwesenheit des Ladeninhabers nutzte der Dieb schließlich und entwendete aus der Ladenkasse Bargeld von mehreren hundert Euro. Der Tatverdächtige verließ danach das Geschäft. Von ihm fehlt jede Spur.

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, er trug einen auffallend dunklen Vollbart und auffallend dunkle, buschige Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem hellen Blouson mit dunklen Applikationen im Schulterbereich und unbekanntem Schriftzug auf dem Rückenteil sowie einer Mütze oder einem Basecap. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei fragt: "Wer hat den Gesuchten am Mittwochmittag in der Hann. Mündener Altstadt gesehen und kann Hinweise zu seiner Person geben? Ist der Täter vielleicht auch in anderen Geschäften mit allein anwesendem Personal aufgefallen?".

Hinweise nehmen die Ermittler aus Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell