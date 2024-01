Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen- Vluyn - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugensuche

Neukirchen- Vluyn (ots)

Gleich zwei Mal schlugen Täter an der Straße Im schönen Winkel am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 20 Uhr zu und brachen in zwei Einfamilienhäuser ein, die unmittelbar nebeneinander liegen.

Beide Häuser wurden gänzlich durchsucht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, denen unbekannte Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd

