POL-GÖ: (436/2024) Im Kreisverkehr falsch abgefahren - 52-Jähriger wird zum "Geisterfahrer" auf der B243 bei Bad Lauterberg

Göttingen (ots) - HANN.MÜNDEN (ab) - Auf einer Baustelle an der B496 im Bereich der Einfahrt nach Bonaforth (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bereits am Montagmorgen vergangener Woche (04.11.24) Wertgegenstände aus dem Pkw eines Mitarbeiters entwendet. Die Täter nutzten dessen Abwesenheit, drangen in das Fahrzeug ein und entkamen unerkannt mit einer ...

mehr