Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (433/2024) Versuchter Raub am frühen Morgen - 24-Jähriger in Bad Lauterberg angegriffen, Täter flüchtet ohne Beute

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Schanzenstraße

Donnerstag, 31. Oktober 2024, etwa gegen 05.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Am frühen Morgen des 31. Oktober (Donnerstag) hat ein ca. 30 bis 40 Jahre alter Unbekannter versucht, in Bad Lauterberg einen 24 Jahre alten Passanten zu berauben. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte der unbekannte Täter zunächst in der Oderstraße versucht, das spätere Opfer in ein Gespräch zu verwickeln und war ihm anschließend gefolgt. Im Kreuzungsbereich Oderstraße- Schanzenstraße/ Butterbergstraße - Oderpromenade griff der mutmaßliche Räuber den 24-Jährigen dann unvermittelt von hinten an und forderte die Herausgabe von Geld. Der Attackierte konnte sich letztlich aus der Situation befreien, indem er sich körperlich zur Wehr setzte und den Angreifer wegschubste.

Täterbeschreibung: Ca. 30- 40 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, normale Statur, kleiner Bauchansatz, relativ kurzes, helles, lichtes Haar, spärlicher Dreitagebart, dunkel gekleidet, sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell