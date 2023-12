POL-MK: Diebstähle aus Keller und Pkw

Halver (ots) - Am Freitagmittag bezahlte eine 84-jährige Halveranerin Ware im Drogeriemarkt, brachte ihre Einkäufe ins Auto und ging gegen 13 Uhr in den Discounter in der Nähe. Die Geldbörse steckte sie in ihre Handtasche. An der Kasse des Discounters bemerkte sie, dass die Handtasche geöffnet und ihre Geldbörse gestohlen wurde. Gegenüber der Polizei wollte sie nicht ausschließen, dass sie ihre Tasche möglicherweise zwischendurch im Einkaufswagen abgestellt und aus ...

