Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (434/2024) Anstößige Bilder an mehreren Schaufenstern in Bad Lauterberg aufgetaucht - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße, Lutherplatz und Hauptstraße Zwischen Samstag, 09. November, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. November 2024, 10.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - In Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) wurden an den Schaufenstern zweier Bestattungsinstitute an der Wissmannstraße und dem Lutherplatz sowie eines Blumengeschäftes an der Hauptstraße am Sonntagmorgen (10.11.24) mehrere anstößige Bilder entdeckt. Die angeklebten Aufnahmen wurden sofort entfernt.

Zum genauen Inhalt macht die Polizei mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person keine weiteren Angaben.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Bilder irgendwann in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (09./10.11.24) angebracht. Von wem steht nicht fest.

Die Polizei Bad Lauterberg hat strafrechtliche Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05524/963-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell