Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (435/2024) Geldbörse aus Pkw bei Bonaforth gestohlen - Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

HANN.MÜNDEN (ab) - Auf einer Baustelle an der B496 im Bereich der Einfahrt nach Bonaforth (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bereits am Montagmorgen vergangener Woche (04.11.24) Wertgegenstände aus dem Pkw eines Mitarbeiters entwendet. Die Täter nutzten dessen Abwesenheit, drangen in das Fahrzeug ein und entkamen unerkannt mit einer Geldbörse.

Wie der Geschädigte später zu Protokoll gab, ist ihm im Zusammenhang mit der Tat ein sehr ungepflegt wirkender Mann aufgefallen, der sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben soll. Dieser trug an jenem Morgen eine grüne Jacke, eine schwarze Hose und hatte lediglich Latschen an den Füßen. Der Mann kam aus Richtung Bonaforth und ist weiter in Richtung Rinderstall gegangen, wo sich seine Spur verlor.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Angesichts der Tat raten die Ermittler:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Fahrzeug, z.B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

Weitere sinnvolle Präventionstipps zum Thema "Diebstahl aus Kraftfahrzeugen" finden Interessierte im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Bremsen-Sie-Diebe-rechtzeitig-aus.pdf

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

