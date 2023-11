Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heckscheibe eingeschlagen -ZEUGEN GESUCHT-

Wirges (ots)

Am Samstag, 25.11.2023, wurde in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:45 Uhr, die Heckscheibe eines VW Polo eingeschlagen. Der Pkw parkte auf dem Parkstreifen parallel zur Bahnhofstraße, gegenüber der Nassauischen Sparkasse. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden. Tel.: 02602 / 92260

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell