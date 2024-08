Polizei Düsseldorf

POL-D: "Drogenwohnung" in Stadtmitte ausgehoben - "PRIOS" stellt u.a. 440 Gramm Amphetamin, 560 LSD-Trips, Bargeld und Waffen sicher

Düsseldorf (ots)

"Drogenwohnung" in Stadtmitte ausgehoben - "PRIOS" stellt u.a. 440 Gramm Amphetamin, 560 LSD-Trips, Bargeld und Waffen sicher - Festnahme - Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen Rauschgifts unter Mitführung von Waffen, so der Gesetzestext aus §30a BTMG, befindet sich ein 47-jähriger Deutscher seit gestern (Do. 8. August) in Untersuchungshaft. Umfangreiche Drogen, Waffen, Diebesgut und Beweismaterial wurden sichergestellt. (siehe Fotos) . Die Ermittlungen dauern an.

Nach einem Hinweis auf ein hochwertiges, möglicherweise entwendetes Elektro-Lastenrad, in einer leerstehende Baustellenwohnung an der Schützenstraße, nahm der Einsatztrupp "PRIOS" in dem Haus Ermittlungen auf. Um Erkenntnisse zu erlangen, klopften die Beamten an der Wohnung im selben Flur gegenüber. Eine unbekannte Frau öffnete und die Beamten erkannten und rochen sofort, dass sie "in ein Wespennest gestochen hatten."

Der dort anwesende 47-jährige Wohnungsinhaber war gerade an einer Art Theke damit beschäftigt, Drogen zu verpacken. Am "Portionierplatz" lag eine Marmorplatte mit Anhaftungen sowie griffbereit eine Machete, eine PTB-Waffe und Schlagringe. Der Mann wurde festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten unzählige verbotene Feuerwerkskörper, Munition und mehrere erlaubnisfreie Pistolen.

In der gesamten Wohnung, sogar im Bad, waren hochwertige Fahrräder und E-Scooter abgestellt. Schlüssel in der Wohnung passten auf einige der Schlösser an den Rädern.

Hier die Auflistung der Drogen, der Beweismittel und des mutmaßlichen Diebesguts:

440 Gramm Amphetamin, 100 Gramm Ectasy, 560 LSD-Tripps, 280 Gramm Marihuana, ein Zelt mit 16 Cannabispflanzen (voll in Blüte) sowie 2.300 Euro Bargeld.

Acht Fahrräder, fünf E-Scooter und ein Apple PC, der als gestohlen einlag.

Der einschlägig vorbestrafte Mann sitzt nun erst einmal in Untersuchungshaft. Gegen zwei Frauen (Käuferinnen) in der betreffenden Wohnung wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

