Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, Autoteile gestohlen, Einbrüche, versuchter Raub, Fahrzeugdiebstahl

Heilbronn (ots)

Eppingen-Mühlbach: Hecke in Brand geraten - Zeugen gesucht

Nachdem am Montagabend in Mühlbach eine Thuja-Hecke in Brand geriet, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19.10 Uhr fiel einer Zeugin die bereits in Vollbrand stehende Hecke in der Weilerstraße auf. Die umgehend informierte Feuerwehr konnte die Flammen nach kurzer Zeit löschen, bevor sie auf das Dach des angrenzenden Wohngebäudes übergreifen konnten. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher werden mögliche weiter Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Restaurant gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Restaurant in Heilbronn. Zwischen 1.10 Uhr und 1.45 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Tür an der Gebäuderückseite ins Innere des Lokals in der Jägerhausstraße. Im Anschluss wurde eine weitere Türe eingetreten und mehrere Tresore gestohlen. Zum Abtransport des Diebesguts nutzen die Einbrecher einen Rollwagen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Jägerhausstraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Flein: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Wochenende ein Baucontainer in Flein aufgebrochen wurde. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen machten sich der oder die Täter an dem in der Talheimer Straße abgestellten Container zu schaffen und entwendeten ein Mörtelrührgerät aus dem Inneren. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Nach einem versuchten Raubdelikt am Montagnachmittag in Jagstfeld, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.45 Uhr wurde ein 34-Jähriger in der Unterführung beim Treppenaufgang zum Bahnhofsvorplatz von einem bisher Unbekannten angerempelt, welcher im Anschluss versuchte den Geldbeutel aus der Gesäßtasche des 34-Jährigen zu entwenden. Dieser bemerkte das Vorhaben allerdings und drückte den Mann von sich weg. Als Reaktion darauf schlug der Unbekannten seinem Opfer ins Gesicht und soll ihn in eine Ecke gedrängt und gewürgt haben. Nachdem er von dem 34-Jährigen abgelassen hatte und zunächst weggelaufen war, kam der Angreifer erneut zurück, trat und schlug erneut auf sein Opfer ein und flüchtete dann in Richtung Gleis 2. Hier stieg er in die S-Bahn S41 ein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - Zwischen 20 und 30 Jahre alt - Dunkler Teint - Trug eine beigefarbene Jacke mit Kapuze, eine dunkelgraue Arbeitshose und schwarz-blaue Arbeitsschuhe Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Neckarsulm: Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende in eine Werkstatt in Neckarsulm einbrachen. Der oder die Unbekannten versuchten sich zwischen 17 Uhr am Freitagnachmittag und 8.30 Uhr am Samstagmorgen gewaltsam Zugang zu den Werkstatträumlichkeiten in der Hohenloher Straße zu verschaffen. Nachdem die Tür den Versuchen standhielt, begaben sich die Einbrecher in eine angrenzende ehemalige Waschstraße und versuchten darüber in die Werkstatt zu gelangen. Glücklicherweise gelang ein Eindringen nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neuenstadt am Kocher: BMW von Unbekannten gestohlen

In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte in Neuenstadt am Kocher einen BMW. Der Wagen war am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr im Hof eines Wohnhauses in der Elisabethenstraße vor einer Garage abgestellt worden. Als die Besitzerin am nächsten Morgen gegen 7.20 Uhr nach dem X4 sehen wollte, stellte sie fest, dass der Wagen nicht mehr da war. Zeugen, die im Tatzeitzeitraum rund um die Elisabethenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

Schwaigern: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Am Montagabend brachen unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Schwaigern und Stetten ein. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.15 Uhr kam es in der Austraße in Stetten zu einem Einbruch in ein freistehendes Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude, nachdem sie zuvor die Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern entfernt hatten. Im Dachgeschoss durchsuchten sie eine Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie einen Geldbeutel mit Ausweisdokumenten. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor. Bereits im Laufe des Tages zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Wohnung im Schwaigerner Weilerweg. Hier verschafften sich Unbekannte Zugang, indem sie ein Loch in die Scheibe der Terrassentür stachen und den Griff öffneten. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Derzeit ist unklar, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell