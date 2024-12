Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Mann uriniert in Supermarkt, Ergänzung zu Einbruch in Sportgeschäft

Ingelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag gegen 17 Uhr kam es in Ingelfingen in der Künzelsauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin wollte vom Gelände eines Unternehmens nach links auf die Künzelsauer Straße einfahren. Dabei übersah sie vermutlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des VWs wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 9.000 Euro.

Öhringen: Mann uriniert in Supermarkt

Am Montagmorgen und Vormittag wurde die Polizei in Öhringen zweimal wegen eines 60-jährigen Mannes alarmiert. Zunächst hielt sich der Mann gegen 08.45 Uhr in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße auf, wo er sich in der Kundentoilette entkleidete und wusch. Auf Ansprache durch die Polizei zog er sich widerwillig an und verließ die Örtlichkeit nach einem ausgesprochenen Platzverweis. Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen, da derselbe Mann in einem Supermarkt am Haagweg randalierte. Hier urinierte er teils in seinen Rucksack, teils in eine Ecke des Marktes und verteilte Müll im Kundenbereich. Zusätzlich beleidigte er mehrfach Zeugen des Vorfalls. Da der Störenfried die Örtlichkeit nicht freiwillig verlassen wollte, wurde er schließlich durch die Polizisten aus dem Supermarkt geleitet und in Gewahrsam genommen. Er hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Krautheim: Ergänzung zu Einbruch in Sportgeschäft

Nach dem Einbruch in ein Sportgeschäft in Krautheim am vergangenen Wochenende (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5926415 ) kann die Tatzeit aufgrund der Kameraüberwachung auf die Zeit zwischen 0.24 Uhr und 1.53 Uhr am Samstagmorgen eingegrenzt werden. Zusätzlich ist auf den Aufnahmen zu sehen, wie sich der dunkel gekleidete und maskierte Täter mit insgesamt sechs Kartons in Richtung Busbahnhof entfernt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06294 234 an den Polizeiposten Krautheim.

