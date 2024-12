Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Sportgeschäft, Alkohol am Steuer, Zigarettenautomat gesprengt

Heilbronn (ots)

Krautheim: Einbruch in Sportgeschäft - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Sportgeschäfts in der Krautheimer Götzstraße ein. Dabei hebelte der Täter mit einem Werkzeug eine Metalltür auf und entwendete hochwertige Damenbekleidung sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Eine Überwachungskamera des Nachbarhauses zeichnete den Täter auf, wie er mit einem Karton das Gelände verließ. Hinweise auf die Identität des Täters, sowie weitere Beobachtungen, nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: Frau fährt betrunken Auto

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei eine VW-Fahrerin am Ortsausgang Kubach in Richtung Feßbach. Zuvor war die Frau durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Da durch die Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp über 1,3 Promille an. Die 32-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zweiflingen: Zigarettenautomat gesprengt und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 2.30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Eichacher Straße in Zweiflingen durch eine Sprengstoffexplosion beschädigt. Der Täter entwendete die Bargeldkassette und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Öhringen unter 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell