POL-HN: Hohenlohekreis: Wohnungseinbruch - Tresor entwendet

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unbekannte verschaffen sich Zugang in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen?

Nachdem am Donnerstagabend in der Geschwister-Scholl-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen wurde, fehlt nun ein Tresor. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr über eine Terrassentüre Zutritt zum Eigenheim einer 68-Jährigen. Im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte wurde ein Tresor entwendet, welcher vermutlich in einem Nähmaschinenkarton durch die Verbrecher abtransportiert wurde.

Anschließend entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und ermittelt nun weiter.

Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder eine Aussage zu mutmaßlichen Tätern treffen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Öhringen - 07941 9300 - in Verbindung zu setzen.

