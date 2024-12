Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizepräsidium Heilbronn: Hinweise der Polizei nach mehreren Pkw-Diebstählen

Heilbronn (ots)

In den vergangenen zwei Tagen ist es im Präsidiumsbereich der Polizei Heilbronn zu vier Diebstählen teilweise hochwertiger Kraftfahrzeuge gekommen. Insbesondere Fahrzeuge, die mit dem Keyless-Go-System ausgerüstet sind, waren für die Täter von Interesse. Hierbei handelt es sich um ein schlüsselloses Öffnungs- und Schließsystem, das auch die Inbetriebnahme des Fahrzeuges ohne Schlüssel im Zündschloss ermöglicht. Das System funktioniert über Funkwellen und kann deshalb zu einer Sicherheitslücke werden. Beim Abstellen und Verschließen eines Fahrzeuges mit Keyless-Go-System wird das letzte Funkwellensignal im Transponderschlüssel gespeichert. Professionelle Kfz-Diebe können mit technischem Equipment dieses Signal abfangen und über einen Reichweiten-Verlängerer bis zum Fahrzeug senden. Die Täter sind dadurch in der Lage das System zu überwinden und das Fahrzeug mittels Startknopf zu starten. Und das unabhängig davon, ob sich der Schlüssel im Haus, in ihrer Jacke oder ihrer Handtasche befindet. So werden auch eingebaute und aktivierte Auto-Alarmanlagen überwunden. Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor dieser Vorgehensweise der Täter und rät Besitzern von Fahrzeugen mit diesem System folgendes zu beachten.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

