Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Pkw gestohlen, Verkehrsunfälle mit verletzten Fußgängern, Einbrüche, Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein etwa 65-jähriger Mann soll beim Einparken mit einem hellen VW Golf einen daneben geparkte Audi touchiert und einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht haben. Obwohl ein Zeuge ihn darauf aufmerksam machte, entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Vorfall und dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ereignete sich in der Sprengelbachstraße in Bad Friedrichshall ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Eine 75-jährige Frau übersah beim Abbiegen mit ihrem Pkw in die Friedrichshaller Straße einen 66-jährigen Fußgänger auf einem Fußgängerüberweg. Der Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Beilstein: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht Am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Oberstenfelder Straße in Beilstein ein. Nachdem sie die Glastür gewaltsam aufbrachen, entwendeten sie Zigaretten im Wert von etwa 8.000 bis 10.000 Euro sowie eine Geldkassette mit 800 Euro Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend in einem Lancia in Richtung Oberstenfeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Löwenstein: Fahrerflucht nach Unfall - Zeugen gesucht Am Donnerstagabend wurde gegen 20 Uhr ein verlassenes Fahrzeug im Straßengraben entlang der Bundesstraße 39 bei Löwenstein gemeldet. Der Seat Arosa, der von der Fahrbahn abgekommen war, hatte zuvor ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Verkehrszeichen beträgt etwa 250 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Polizei ermittelt. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer oder der Fahrerin nimmt die Polizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Untergruppenbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.40 Uhr und 16.53 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch im Lerchenweg in Untergruppenbach. Eine Bewohnerin überraschte einen Täter, der durch eine Terrassentür ins Haus eingedrungen war. Der Unbekannte flüchtete in den Garten, wobei er persönliche Gegenstände der Eigentümerin, welche er zuvor an sich genommen hatte, verlor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter 07134 9920 entgegen.

Neuenstadt a.K.: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstagabend, zwischen 17.50 Uhr und 18.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus in der Eichendorffstraße in Neuenstadt am Kocher ein. Die Täter gelangten vermutlich durch die Terrassentür ins Gebäude und durchsuchten es nach Wertsachen. Bei der Tat wurden sie von einem Bewohner und seiner Freundin überrascht, woraufhin die drei männlichen Täter durch die Terrassentür flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, konnte die Flüchtigen jedoch nicht schnappen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eichendorffstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht Am Donnerstagabend ereignete sich an der Kreuzung Moltkestraße/Gymnasiumstraße in Heilbronn ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Kia-Fahrerin bog gegen 16.50 Uhr von der Gymnasiumstraße nach links in die Moltkestraße ab. Am dortigen Fußgängerüberweg kam es zur Kollision mit einer 34-jährigen Fußgängerin, die von rechts nach links die Moltkestraße überquerte. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht Derzeit ist unklar, ob die Ampel für Fußgänger oder Fahrzeugverkehr auf Grün stand. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Brackenheim: Diebstahl von Audi Q5 - Zeugen gesucht In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Brackenheim ein grauer Audi Q5 entwendet. Der Pkw war in der Neipperger Straße abgestellt und wurde im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 05.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Den Tätern gelang es offenbar das Funksignal des Fahrzeugschlüssels zu verstärken, was ihnen den Zugang und das Starten des Fahrzeugs ermöglichte. Der Zeitwert des Autos beträgt etwa 26.000 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neipperger Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Audi Q5 geben können, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

