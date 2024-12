POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Nordheim: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Nachdem sich im vergangenen August eine Person unbefugt Zugang zu einem Wohnhaus in Nordheim verschafft hatte, konnte am Donnerstag, den 21.11.2024, ein 52-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Vormittag des 27. August 2024, gegen 10.45 Uhr, sollen sich der Tatverdächtige und mindestens ein bislang unbekannter Mittäter Zutritt zu einem Wohnhaus in Nordheim verschafft haben. Die Täter wurden bei der Tatausführung von der unerwartet heimkehrenden Tochter der Hausbewohner überrascht. Während der nun festgenommene Tatverdächtige vor dem Eingang "Schmiere" gestanden und die Tochter in ein Gespräch verwickelt haben soll, soll sein Komplize aus dem Obergeschoss des Hauses gekommen sein. Zwei Frauen sollen in einem Fahrzeug vor dem Haus gewartet haben. Auf Nachfrage hätten die Männer behauptet, nach einem Überbrückungskabel für ihr Fahrzeug zu suchen. Entwendet wurde aus dem Haus nichts. Durch die intensiven Ermittlungen des Arbeitsbereichs Seriendelikte/Wohnungseinbruchdiebstahl der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte nun der 52-jährige Tatverdächtige ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde daraufhin durch das Amtsgericht Heilbronn am 19.11.2024 ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Ihm werden neben dem versuchten gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahl zusätzlich elf Ladendiebstähle vorgeworfen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin am vergangenen Donnerstag, den 21.11.2024, an seiner Wohnanschrift in einer Gemeinde im Landkreis Karlsruhefestgenommen. Bei der anschließenden richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Heilbronn setzte der zuständige Richter den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Mittätern, dauern an.

