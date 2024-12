Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch und Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach-Lohrbach: Einbruch in Maschinenhalle - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einer Maschinenhalle am Lohrbacher Flugplatz. Zwischen 19.30 Uhr am Mittwochabend und 9.15 Uhr am nächsten Morgen gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Türe ins Innere des Gebäudes. Hier wurde eine weitere Türe aufgehebelt und ein Tankraum betreten. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach-Neckarelz: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am vergangenen Samstag in Neckarelz und flüchtete anschließend. Gegen 23 Uhr kam der Unbekannte in der Mosbacher Straße, auf Höhe der Hausnummer 51, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und überfuhr zwei Metallpfosten. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf einen schwarzen VW als Unfallfahrzeug hindeuten. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

