POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Pkw gestohlen, Einbrüche, Brand, Körperverletzung, Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Ilsfeld: Audi und BMW gestohlen - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Ilsfeld zwei Pkw entwendet. Die bislang unbekannten Täter überbrückten vermutlich das Funksignal der Schlüssel und konnten so die Fahrzeuge öffnen und deren Motoren starten. Ein schwarzer Audi Q5, dessen Wert auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird, wurde von der 31-jährigen Besitzerin vor einem Wohnhaus in der Bruckwasenstraße abgestellt. Die Tatzeit lieg zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr. In der August-Lämmle-Straße wurde ein weißer BMW X6 entwendet. Hier schlugen die Täter in der Zeit zwischen 20 Uhr und 4 Uhr zu. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 40.000 Euro geschätzt Wer hat in der Nacht auf Donnerstag rund um die Bruckwasenstraße und die August-Lämmle-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen. Heilbronn-Neckargartach: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht Zwischen Montagabend und Mittwochmittag versuchte eine unbekannte Person in eine Wohnung in Neckargartach einzubrechen. Die Tür des Mehrfamilienhauses in der Widmannstraße wies Hebelspuren auf, der Versuch, sie zu öffnen, blieb jedoch erfolglos. Es wurde somit auch nichts entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zeitraum rund um die Widmannstraße. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Tatverdächtige nach Schlägerei in Bar gesucht Am frühen Donnerstagmorgen kam es in einer Bar in der Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei bislang unbekannte Männer, die zunächst verbal auffällig wurden, griffen gegen 3.40 Uhr mehrere Gäste körperlich an. Dabei wurde ein 29-Jähriger mit einer Glasflasche verletzt. Zwei weitere Männer im Alter von 25 und 22 Jahren erlitten ebenfalls Verletzungen durch Schläge. Die beiden Täter flüchteten mit einer weiblichen Begleitperson. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

- arabischer Phänotyp - zwischen 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - Mindestens einer soll einen dunklen Mantel mit Kapuze getragen haben - Die Begleiterin soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Leggins und braune Schuhe getragen haben

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Horkheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht Am Mittwochabend brach eine bislang unbekannte Person in eine Erdgeschosswohnung in Horkheim ein. Gegen 20.15 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Als er kurz darauf eine Überwachungskamera entdeckte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Brackenheim-Stockheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Zwischen Sonntag und Mittwoch drang eine unbekannte Person über den Garten in ein Haus in der Straße Kling-Klang ein. Die Täterschaft schlug eine Scheibe ein und durchsuchte die Räume. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Verkehrsunfall in Neckarsulm Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr die B27 in Richtung Heilbronn und wollte in die Werner-von-Siemens-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW-Crafter und es kam zu Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl am VW Bora des 26-Jährigen als auch am Crafter entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Zudem wurde der 53-jährige Crafter-Fahrer leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zwecke der Abschleppmaßnahmen und der Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Neckarsulm zeitweise gesperrt werden. Heilbronn: Versuchter Wohnungseinbruch in Heilbronn Am Samstag, den 30. November 2024, versuchte eine unbekannte Person zwischen 11 Uhr und 20.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Friedrich-Niethammer-Straße in Heilbronn einzubrechen. Die Eigentümerin bemerkte bei ihrer Rückkehr eine eingeschlagene Glasscheibe der Terrassentür. Das entstandene Loch war jedoch zu klein, um Zutritt zur Wohnung zu erlangen. Es wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 entgegen.

Heilbronn: Brand in Bildungscampus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochnachmittag ein Bürocontainer auf dem Areal des Bildungscampus Heilbronn in Brand. Gegen 16.15 Uhr wurde durch eine Anwohnerin festgestellt, dass aus einem der Container Rauch austrat. Bis zum Eintreffen der daraufhin verständigten Feuerwehr waren bereits weitere angrenzende Container in Brand geraten. Den zahlreichen Kräften der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand unter Kontrolle zu bringen und nach etwa einer Stunde ganz zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, insgesamt wurden allerdings 20 Container beschädigt. Die Polizei Heilbronn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

