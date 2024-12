Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einem Kindergarten in Walldürn. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am nächsten Morgen, gelangten der oder die Täter, durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre, ins Innere des Gebäudes in der Burgstraße. Anschließend wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Der oder die Unbekannten flüchteten im Anschluss mit einem erbeuteten Handy. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

