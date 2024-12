Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hardthausen/Langenbrettach: Einbrüche in Grundschulen und Kindergärten - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Langenbrettach und Hardthausen zu insgesamt vier Einbrüchen in Schulen und Kindergärten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten. In Langenbrettach, Ortsteil Brettach, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Grundschule in der Brennofenstraße ein. Durch die Einbrecher wurden mehrere Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Wie sie Zugang zum Gebäude erlangten, ist bislang unklar. Im Kindergarten im Helmbundweg hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. In Hardthausen, Ortsteil Gochsen, wurde die Grundschule in der Gartenstraße Ziel eines Einbruchs. Die Täter hebelten eine Tür an der Gebäuderückseite auf und stahlen einen Tresor mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch in den Kindergarten in der Haaggasse wurde eingebrochen. Hier wurde ebenfalls eine Tür auf der Rückseite aufgehebelt, und die Täter entwendeten einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Bislang ist unbekannt ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell