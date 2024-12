Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Zeugen nach Diebstahl gesucht, Unfall mit verletzter Person und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Dachstuhlbrand

Vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser für einen Dachstuhlbrand am Dienstagabend in Heilbronn-Böckingen. Gegen 19.45 Uhr fiel zunächst der Strom in allen Wohneinheiten des Drei-Parteien-Hauses im Ulrich-Fischer-Weg aus. Kurz darauf konnte der Bewohner der Dachgeschosswohnung bereits eine Rauchentwicklung wahrnehmen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Hausbewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Nach den Löscharbeiten waren Teile des Hauses nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, befindet sich aber vermutlich im sechsstelligen Eurobereich.

Eppingen: Hochwertiges Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen ein hochwertiges Pedelec aus einer Garage in Eppingen. Gegen 3.20 Uhr öffnete der oder die Täter gewaltsam die verschlossene Hintertüre der Garage in der Odenbergstraße und stahl das olivfarbene Zweirad der Marke "Bulls" im Wert von über 5.000 Euro. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Odenbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Eppingen: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Eppingen. Gegen 15.45 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Nissan auf der Landesstraße 552 unterwegs, als er, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei touchierte der Nissan den entgegenkommenden Renault eines 34-Jährigen. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge wurde der Renault in ein angrenzendes Feld abgewiesen, wo er auf der Seite zum Liegen kam. Der Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkws waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau-Grombach: Asche aus Ofen vermutlich Auslöser für Brand Am Dienstagmorgen entstand bei einem Brand in Grombach Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Auslöser des Feuers, welches gegen 10.30 Uhr gemeldet wurde, war vermutlich Asche aus einem Ofen. Diese hatte der 58-jährige Besitzer des Hauses zuvor, in der Annahme, dass diese komplett erloschen sei, auf der Terrasse abgelegt. Wahrscheinlich befanden sich allerdings noch glühende Rückstände in der Asche, die im Anschluss den daneben gelagerten Restmüll entzündeten. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden mehrere Gegenstände auf der Terrasse sowie Teile der Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte die Fahrerin eines grauen Smart am Mittwochvormittag in Ilsfeld und flüchtete anschließend. Gegen 11.45 Uhr touchierte die Frau im Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug einen in der König-Wilhelm-Straße, auf Höhe der Hausnummer 69, geparkten VW Transporter. Nach dem Unfall setzte die als "ältere Dame" beschriebene Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell