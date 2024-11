Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Rüsselsheim (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagmittag (14.11.) ein Mountainbike in der Bahnhofstraße. Gegen 12.30 Uhr entwendeten die Kriminellen das lila-schwarzfarbene Mountainbike und trugen es davon. Das Rad war lediglich am Vorderrad angeschlossen, das die Täter zurückließen. Zeugen konnten die beiden Unbekannten beobachten und die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Laut ersten Erkenntnissen ist einer der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt und war mit einem schwarzen Zylinderhut, einem schwarzen langen Mantel und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Komplize trug eine dunkelblaue Jeans, eine dunkelblaue Winterjacke sowie eine schwarze Wollmütze und hatte eine große schwarze Tasche dabei. Zeugen, denen die beiden vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 41 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell