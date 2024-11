Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Mitte: Unfall mit verletzten Motorradfahrer

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (14.11.) gegen 16:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kasinostraße / Bismarckstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Weiterstadt befuhr die Kasinostraße in Richtung Stadtmitte und bog in die Bismarckstraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beim Abbiegen mit einem 35-jährigen Motorradfahrer aus Korntal-Münchingen, der dem Auto entgegen fuhr. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und kam anschließend zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf ca. 15.000 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151-969-41110 zu melden.

Berichterstatter: PK-A Reinhardt

