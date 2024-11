Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Dornheim: Schwarzer BMW "GG-WO 524" entwendet

Wer hat den Wagen gesehen?

Groß-Gerau/Dornheim (ots)

Ein schwarzer BMW geriet zwischen Mittwochabend (13.11.) und Donnerstagmorgen (14.11.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Wagen in einer Einfahrt im Mühlweg abgestellt. Wie es den Kriminellen gelang das Fahrzeug zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Insgesamt wird der Schaden auf circa 35.000 Euro geschätzt. An dem schwarzen "M550d" befanden sich die Kennzeichen "GG-WO 524". Wer Hinweise zum Aufenthalt des Wagens geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

