POL-DA: Darmstadt: Verkehrs- und Personenkontrollen im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt"

Bensheim (ots) - Am Mittwochabend (13.11.) versuchten zwei bislang unbekannte junge Männer gegen 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Bensheim einzubrechen. Die beiden Täter näherten sich dem Gebäude und versuchten, durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung zu gelangen. Doch der Anwohner des Hauses bemerkte die Eindringlinge ...

