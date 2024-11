Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Duo misslingt Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Am Mittwochabend (13.11.) versuchten zwei bislang unbekannte junge Männer gegen 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Bensheim einzubrechen. Die beiden Täter näherten sich dem Gebäude und versuchten, durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung zu gelangen. Doch der Anwohner des Hauses bemerkte die Eindringlinge rechtzeitig und störte deren Vorhaben. Daraufhin ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht und rannten in Richtung Wilhelmstraße davon.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern um junge Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren handelt. Beide sollen schlank gewesen sein und trugen dunkle Kleidung. Einer der Männer war zusätzlich mit einer Pudelmütze bekleidet. Weitere Details zur Tathandlung sowie mögliche Hinweise auf die Identität der Täter sind derzeit Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell