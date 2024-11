Wald-Michelbach (ots) - Am Mittwoch (13.11.) zwischen 09.00 und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Ford Kuga, der in der Ludwigstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der ...

mehr