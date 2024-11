Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt von der Unfallstelle geflüchtet; Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Erbach: Am Mittwoch (13.11.) um 10:25 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda Kamiq, der in der Hauptstraße auf einer Parkläche abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der hinteren, rechten Stoßstange beschädigt wurde. Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach zu melden. Weitete Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell