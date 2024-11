Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" eröffnet - Einsatzkräfte im Porträt

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (12.11.2024) eröffneten Polizeipräsident Björn Gutzeit und der Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände im Haus der Wirtschaft Südhessen, Dirk Widuch, gemeinsam die Wanderausstellung "Der Mensch dahinter", um damit ein weiteres gemeinsames Zeichen für Respekt und Toleranz gegenüber der Blaulichtfamilie zu setzen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Enthüllung von drei neuen Exponaten aus Südhessen, die künftig die Ausstellung ergänzen. Auf diesen sind zwei Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen sowie ein ehemaliger Kollege aus Südhessen mit ihrer bewegenden Geschichte porträtiert.

"Es freut mich besonders, dass wir diese Ausstellung, die bundesweit gezeigt wird, nun auch in Südhessen präsentieren können. Aufgrund zunehmender Respektlosigkeit und weiter steigenden Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte entschieden sich die Arbeitgeberverbände im Haus der Wirtschaft Südhessen bereits im August, mit der blau-rot-weißen Schutzschleife sich sichtbar an die Seite der Blaulichtfamilie zu stellen und damit ihre Verbundenheit, Anerkennung und Wertschätzung auszudrücken. Die Übergabe der Schutzschleifen am 29. August 2024 im Polizeipräsidium Südhessen war das erste große Zeichen der Solidarität der Verbände in Südhessen. Gleichzeitig war es aber auch der Startschuss für eine hessenweite Initiative, die ihre Initialzündung im Haus der Wirtschaft Südhessen hatte. Ich freue mich daher, dass künftig noch viele weitere Menschen in den Arbeitgeberverbänden in ganz Hessen diese wertvolle Kampagne unterstützen. Das ist ein starkes Zeichen für unsere Einsatzkräfte und auch eine wichtige Botschaft weit darüber hinaus", so Polizeipräsident Björn Gutzeit.

Allein im Jahr 2023 wurden in Südhessen 513 Polizistinnen und Polizisten sowie 13 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten Opfer einer Straftat. Die tätlichen Angriffe sind mit 111 registrierten Fällen auf dem höchsten Stand seit der Einführung des Schutzparagraphen im Jahr 2017, ganz zu schweigen von täglichen Beleidigungen und allgemeiner Respektlosigkeit.

"Diese Zahlen zeigen, dass es weiterhin gilt, alles dafür zu tun, dass sich die Gesellschaft klar positioniert und hinter die Einsatzkräfte stellt, die das ganze Jahr rund um die Uhr für unseren Schutz und unsere Sicherheit sorgen und immer kommen, wenn sie gebraucht werden, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens und oftmals auch ehrenamtlich. In diesem Zusammenhang begrüße ich besonders das Respektpaket des hessischen Innenministeriums für Sicherheits- und Rettungskräfte, denn es muss unbedingt auch etwas für die getan werden, die sich für uns einsetzen. Gleichzeitig bedanke ich mich ganz herzlich für die Unterstützung und Solidarität der Arbeitgeberverbände im Haus der Wirtschaft Südhessen. Mit der Eröffnung dieser besonderen Ausstellung setzen wir in Südhessen heute wieder einmal ein gemeinsames Zeichen für mehr Respekt und Toleranz allgemein sowie den angemessenen und verdienten Umgang mit Sicherheits- und Rettungskräften", so der Polizeipräsident.

Dirk Widuch, Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände im Haus der Wirtschaft Südhessen, war es eine Herzensangelegenheit, Gastgeber und gleichzeitig Botschafter für diese Ausstellung zu sein.

"Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit erhalten, die Exponate von "Der Mensch dahinter" im Haus der Wirtschaft Südhessen auszustellen", sagte Dirk Widuch. "Seit August dieses Jahres engagieren wir uns für die Schutzschleifenkampagne des Hessischen Innenministeriums und zeigen Solidarität mit den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten und THW. Die Botschaft der Schutzschleifenkampagne tragen wir über die Geschäftsführungen unserer über 440 Mitgliedsunternehmen in deren Belegschaften. Zum einen, um auch dort für sichtbare Solidarität mit Einsatzkräften zu werben und zum anderen, um Danke zu sagen an die vielen ehrenamtlich in der Blaulichtfamilie aktiven Beschäftigten in den Unternehmen. Durch die Wanderausstellung erhalten wir die Möglichkeit, dieses Engagement zu verstetigen und zu verstärken. Wir sind dankbar für den Einsatz der Blaulichtfamilie, die unserer Gesellschaft in Notlagen selbstlos zur Seite steht. Unser Respekt gilt auch denjenigen Beamtinnen und Beamten, die für die Ausstellung von ihren Erfahrungen im Einsatz berichten und den erschreckend hohen Zahlen von Übergriffen auf Mitglieder der Blaulichtfamilie ein Gesicht geben."

Hintergründe zur Ausstellung

Die Wanderausstellung ist ein Projekt der "Initiative für Respekt und Toleranz e.V." und wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen. Andrea Wommelsdorf, Burkard Knöpker und Dr. Dirk Reinhardt, alle aus Münster, gründeten die Initiative nach der sogenannten "Krawallnacht" 2020 in Stuttgart, bei der über 30 Beamtinnen und Beamte verletzt wurden.

Durch ihre Initiative wollen sie die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf Berufsgruppen lenken, die sich immer wieder für andere einsetzen und trotzdem oder gerade deshalb Opfer von Angriffen werden. Den Gründern ist vor allem eine Botschaft wichtig: "Mit dem Projekt "Der Mensch dahinter" möchten wir den Angehörigen dieser Berufe eine Stimme und ein Gesicht verleihen und damit einen Beitrag zu einem respektvolleren Umgang in unserer Gesellschaft leisten. Wir möchten zeigen, dass es Menschen sind, die hinter den Uniformen stecken - Menschen, die keine Ablehnung verdienen, sondern Respekt. Wichtig ist uns, dass eine solche Initiative nicht nur von der Politik oder den Interessenvertretungen der betroffenen Berufsgruppen gestartet wird, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommt, von engagierten Bürgerinnen und Bürgern."

Wichtige Botschaften der Exponate

Stellvertretend für alle südhessischen Polizistinnen und Polizisten, aber auch für die gesamte Blaulichtfamilie, waren ebenfalls die zwei aktiven Polizisten und ein Pensionär gekommen, die künftig mit ihren bewegenden Erlebnissen die Ausstellung ergänzen. "Durch ihre persönliche Geschichte und die Bereitschaft, diese mit der Öffentlichkeit zu teilen, tragen sie maßgeblich dazu bei, den Menschen in und hinter der Uniform mit all seinen Facetten zu zeigen. Diese drei Exponate bereichern nicht nur die Wanderausstellung, sie sind vor allem auch eine sehr persönliche und wichtige Botschaft für den täglichen Dienst und die Gesellschaft, für die sie täglich im Einsatz sind. Vielen Dank dafür. Ebenfalls bedanke ich mich bei dem Verein "Bürger und Polizei Bergstraße e.V." für seine Unterstützung in Zusammenhang mit der Finanzierung der Exponate", so Polizeipräsident Björn Gutzeit.

Besichtigung der Ausstellung

Die Wanderausstellung ist noch bis Mitte Februar zu Gast in Südhessen und für die Öffentlichkeit zu festen Terminen wie folgt geöffnet:

Zwischen 14 bis 17 Uhr können Interessierte am

- Mittwoch, 20. November 2024 - Donnerstag, 12. Dezember 2024 - Mittwoch, 15. Januar 2025 - Dienstag, 11. Februar 2025

im Haus der Wirtschaft Südhessen, in der Rheinstraße 60, in Darmstadt die Wanderausstellung mit ihren zahlreichen Exponaten hautnah erleben. Die Besuchszeiten werden von Polizistinnen und Polizisten begleitet, die als Ansprechpartner für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Rahmen der Veranstaltung erfolgte passend zum Thema zudem eine Spendenübergabe des Polizeipräsidiums Südhessen an den Verein "Hilfe für Helfer e.V." in Höhe von 360,- Euro aus Spendeneinnahmen in Zusammenhang mit dem Sommerfest des Polizeipräsidiums im August. Der Verein hatte bereits einem der drei Porträtierten die Beschaffung eines neuen Rollstuhls ermöglicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell