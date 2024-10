POL-FR: Freiamt: Fahrradfahrer nach Unfall verstorben

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27.10.2024 hatten Unbekannte in Emmendingen zwei Zigarettenautomaten gesprengt. So wurden gegen 2.10 Uhr in der Straße "Am Elzdamm", Höhe Anwesen 70 und gegen 4.50 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße, Höhe Anwesen 81 jeweils ein Zigarettenautomat gesprengt. In beiden Fällen schleuderten Teile des Automaten durch ...

