POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (13.11.) versuchten bislang unbekannte Täter gegen 16.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Delp-Straße in Darmstadt einzubrechen. Wie sie sich Zutritt zum Gebäude verschafften, ist derzeit noch unklar. Nach dem gescheiterten Einbruchsversuch flüchtete die Täter in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu den genauen Tathandlungen und weiteren Details dauern an und sind Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

