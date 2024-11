Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 13.11.2024, gegen 19.55 Uhr, wurde in der Prinz-Eugen-Straße in Freiburg ein verletzter Fahrradfahrer angetroffen.

Offenbar stürzte der 87-Jährige aus bislang unbekannten Umständen und verletzte sich schwer. Er selbst hat keinerlei Erinnerung an das Unfallgeschehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können.

jv

