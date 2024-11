Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 13.11.2024, zwischen 8.30 Uhr und 12.05 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Hebelstraße in Schopfheim mit einem abgestellten Pkw der Marke VW und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Das verursachende Fahrzeug hat höchstwahrscheinlich die Farbe dunkelblau oder dunkelgrün. Weitere Erkenntnisse bezüglich des Unbekannten, gibt es derzeit nicht. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Schopfheim (Tel.: 07622-66698-0) hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell