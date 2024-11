POL-FR: Waldshut-Tiengen: Berauscht und ohne Versicherung mit Elektroroller unterwegs

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 12.11.2024, gegen 06:30 Uhr, ist auf der Autobahn 98 im Bereich des Anschlussdreiecks Hochrhein ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ursächlich dürfte Sekundenschlaf gewesen sein. Der 21jährige Pkw-Lenker war auf der Autobahn in Richtung Rheinfelden unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An der dort befindlichen ...

mehr