POL-FR: Rheinhausen: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 12.11.2024, gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Herbolzheimer Straße / L111 kurz vor dem Kreisverkehr zur Ringsheimer Straße / K 5122.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Herbolzheimer Straße von Herbolzheim kommend in Fahrtrichtung Rheinhausen. Aus derzeit ungeklärten Umständen geriet sie mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden, 36-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Herbolzheim unterwegs war.

Die 36-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem deformierten Fahrzeug eingeschlossen und konnte durch Ersthelfer über die Hintertüren befreit werden. Auch die Unfallverursacherin wurde durch hinzukommende Passanten aus ihrem Fahrzeug befreit. Im Anschluss fing deren Motorraum an zu brennen.

Das Feuer konnte durch die eintreffenden Freiwilligen Feuerwehren Rheinhausen und Herbolzheim gelöscht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die 56-Jährige schwer und die 36-jährige Autofahrerin leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro.

Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis gegen 18.50 Uhr mit Unterstützung der Straßenmeisterei in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere werden auch die Ersthelfer und Fahrzeugführer als wichtige Zeugen gesucht, die die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen haben.

