Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Versuche von Trickbetrügern

Gera/Greiz (ots)

Gera/Greiz: Über das vergangene Wochenende (18.10. - 20.10.2024) wurden im Stadtgebiet von Gera und dem Landkreis Greiz erneut mehrere Anwohner telefonisch kontaktiert, um in betrügerischer Art und Weise an deren Geld zu gelangen. Mit der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" wurde in Gera eine 46-Jährige kontaktiert. In Zeulenroda-Triebes wurde einer 66-jährigen Anwohnerin ebenso ein Glücksspielgewinn in Aussicht gestellt. Weiterhin wurden eine 75-jährige Geschädigte aus Wolfshain (Zeulenroda-Triebes) sowie eine 86-jährige Greizerin kontaktiert, dass deren Angehörige einen Verkehrsunfall gehabt hätten und nunmehr Bargeld für eine Kautionszahlung nötig wäre. In allen beschriebenen Fällen blieben die Betrugsmaschen im Versuch stecken, sodass kein Vermögensschaden entstand.

Hinweis:

- Bei der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" wird den Geschädigten ein vermeintlicher Glückspielgewinn suggeriert, der jedoch nur zur Auszahlung kommt, wenn eine Zahlung durch die Geschädigten erfolgt. - Bei den sogenannten "Schockanrufen" nach vermeintlichen Verkehrsunfällen wird den Kontaktierten vorgegeben, dass nahestehende Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten und eine Untersuchungshaft nur durch eine Kautionszahlung abgewandt werden kann.

Alle Betrugsmaschen können hierbei in abgewandelter oder kombinierter Art und Weise auftreten. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell