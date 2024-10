Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Bedrohungen eingeleitet

Altenburg (ots)

Altenburg: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen am 20.10.2024 früh gegen 03:30 Uhr in der Ahornstraße zum Einsatz. Ein 19-jähriger, aus Altenburg stammender Mann, hatte dort vor einem Mehrfamilienhaus lautstark umhergeschrien und mit einer Machete in der Hand Drohungen gegen den Hausbewohnern geäußert. Auch nach Eintreffen der Polizei ließ sich die Person nicht beruhigen und kündigte die Begehung von weiteren Straftaten an, woraufhin er in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Am Tatort konnten die Beamten eine Machete auffinden und beschlagnahmen. Der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. (CS)

