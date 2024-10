Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungen zu Brand eines Mehrfamilienhauses in Greiz (20.10.2024)

Greiz (ots)

Greiz: Die LPI Gera berichtete am Sonntag (20.10.2024) gegen 07:45 von einem Brand in einem Wohnhaus im Greizer Feldweg. Ausgegangen war der Brand in den frühen Morgenstunden (gegen 04:50 Uhr) aus der Erdgeschosswohnung eines 59-jährigen Anwohners. Nach den Löscharbeiten konnte der 59-Jähirge leblos in seiner Wohnung aufgefunden werden. Unverzüglich eingeleitete Rettungsmaßnahmen verblieben ohne Erfolg. Ein entsprechendes Todesermittlungsverfahren wurde durch die KPI Gera eingeleitet. Die Identität des Verstorbenen ist nunmehr bestätigt, jedoch dauern die Ermittlungen zur Todesursache und zur Brandursache weiter an. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes konnten zwei weitere Anwohner (m/22, w/19) des Wohnhauses in Sicherheit gebracht werden. Der 22-Jährige erlitt jedoch durch die Rauchgase leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeitig nicht bezifferbar. Die beiden betroffenen Wohnung sind aktuell nicht bewohnbar. Die LPI Gera wird hierzu nachberichten. (AK)

