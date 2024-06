Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Grund zu hoher Geschwindigkeit - Unbekannter bedroht Fußgänger

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Klostergarten, Mittwoch, 19.06.2024, 21.19 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwochabend kam es in der Straße "Am Klostergarten" zu einer Bedrohung durch eine unbekannte männliche Person.

Der 20-jährige Anzeigenerstatter aus Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) und eine 51-jährige Northeimerin hielten sich am Mittwochabend in der Straße "Am Klostergarten" auf, als ein schwarzer Pkw mit ortsfremden Kennzeichen die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entlang fuhr. Die 51-jährige Frau forderte den Fahrzeugführenden auf, die Geschwindigkeit zu reduzieren, da sich unweit der Fahrbahn Kinder aufgehalten haben. Im weiteren Verlauf hielt der unbekannte männliche Fahrzeugführer auf Höhe der Personen an und bedrohte diese mit dem Leben. Anschließend entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung.

Die Polizei Northeim ermittelt nun wegen Bedrohung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Pkw oder der Person machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

