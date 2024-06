Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch im REWE Markt in Echte mit ca. 50.000 EUR Gesamtschaden

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld / Echte, Haupstraße 6; Montag, 17.06.2024, 23:40-23:42 Uhr (at) Am Montagabend, den 17.06.2024, verschafften sich gegen 23:40 Uhr mindestens zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zum REWE Markt in Echte, in dem sie eine Zugangstür gewaltsam öffneten und so den Geschäftsinnenraum betraten. Anschließend wurde eine größere Menge an Tabakwaren entwendet. Die Täter befuhren den Parkplatz des REWE Marktes vermutlich mit einem dunkelfarbigen Audi und entfernten sich, in dem sie gegen 23:42 Uhr vermutlich in Fahrtrichtung B 445 / Anschlussstelle Echte fuhren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit oder davor verdächtige Umstände, Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim oder jeder anderen polizeilichen Dienststelle in Verbindung zu setzen. Neue Telefonnummer der Polizei Northeim: 05551 91480 Telefonnummer der Polizei Bad Gandersheim: 05382 95390

