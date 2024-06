POL-NOM: Dreimal zu schnell unterwegs

Northeim (ots) - Dienstag, 18.06.2024, zwischen 07:30 Uhr und 21:50 Uhr Northeim, Stadtgebiet und OT Hohnstedt NORTHEIM(da) - Zu insgesamt vier Unfallfluchten kam es am gestrigen Dienstag, zu allen werden Zeugen gesucht. Die erste ereignete sich am gestrigen Dienstag zwischen 08:30 und 17:00 Uhr in der Alten Straße in Hohnstedt. Augenscheinlich beim Rückwärtsfahren hat der Verursacher mit seiner Anhängekupplung einen ...

