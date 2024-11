Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau angefahren und geflüchtet

Saalfeld (ots)

Die Polizei Saalfeld sucht Zeugen zu einer Unfallflucht vom Mittwoch, den 13. November 2024 in Saalfeld. Eine 75-jährige Frau querte die Straße Mittlerer Watzenbach vom Saalemarkt kommend in Richtung SB-Tankstelle. Dies geschah an der dafür vorgesehenen Querungshilfe nach dem Kreisverkehr. Kurz bevor die Frau die Verkehrsinsel erreichen konnte, wurde sie von einem vermutlich rotem Pkw erfasst, der aus dem Kreisverkehr kommend in Richtung Beulwitz fuhr. Die Frau stürzte und brach sich dabei das Handgelenk. Der Fahrer/ die Fahrerin des Pkw kümmerte sich nicht um die am Boden liegende Frau, sondern fuhr unverdrossen davon.

