Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

B281/ Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 281/ Abfahrt Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn zu einer Straßenverkehrsgefährdung, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem BMW die Strecke in Richtung Gera entlang, als ein hinter ihm fahrender Mercedes ein waghalsiges Überholmanöver startete. In der Folge kam es dann dazu, dass der Mercedes-Fahrer den 61-Jährigen mitten auf der Straße zum Anhalten brachte, indem er seinen PKW stoppte. Anschließend riss der zunächst Unbekannte die Fahrertür des Mannes auf und beleidigte ihn. Dann fuhr der Mercedes-Fahrer (männlich, ca. 60 Jahre alt) in Richtung Gera davon. In Anbetracht der Umstände werden Ermittlungen gegen den Mercedes-Fahrer aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Beleidigung geführt. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Mitteilungen zur Fahrweise des Mannes erbeten sowie Zeugen gesucht, die die beschriebene Situation im Bereich der zwei ineinanderführenden Fahrstreifen beobachtet haben. Es handelte sich um einen grauen Mercedes-Benz mit SLF-Kreiskennung- Hinweise zum mutmaßlichen Fahrer liegen der Polizei vor. Mitteilungen nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0293053 entgegen.

