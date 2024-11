LPI-GTH: Betrunken unterwegs

Eisenach (ots) - Am 06.11.2024 kam es am Vormittag zu zwei Bränden von Wohn- und Geschäftshäusern am Johannisplatz und Karlsplatz. Durch die Rauchentwicklung im Objekt am Johannisplatz wurden elf Personen im Alter von zwei bis 33 Jahren leicht verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Der Sachschaden wird derzeit auf ...

